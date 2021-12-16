Віра Брежнєва відлетіла в космос у новому кліпі

Співачка Віра Брежнєва, яка зворушливо привітала молодшу доньку з днем народження, випустила кліп на пісню «Тихо» з нового альбому V. Ідея кліпу належить Брежнєвій та її чоловікові Костянтину Меладзе, зняв відео український режисер Сергій Солодкий.

За сюжетом героїня Віри Брежнєвої прилітає на космічному кораблі на незвідану планету, де залишається на самоті: наодинці зі своїми думками та магією навколо.

Кліп знімали понад 20 годин. Спеціально декорували павільйон. Для створення космічної реальності на локацію завезли тонни піску та гравію, збудували шлюз космічного корабля. Доопрацювали картинку за допомогою графіки.

25-годинний знімальний процес став для Брежнєвої складним випробуванням. Під кінець роботи співачці стало погано під час польотів на спеціальних тросах.

«Це була приблизно 20 година знімального процесу, дубль за дублем ми вимагали ефекту левітації у відкритому просторі, коли я відчула, що земля йде з-під ніг, але вже в загальноприйнятому значенні цих слів. Дякуємо команді, яка відразу зреагувала, і дала мені певний час, щоб відійти, а потім повернутися в кадр і все-таки зняти ідеально, як ми планували», — поділилася Віра.

Артистка додала, що її новий кліп на пісню «Тихо» — це алегорія космічної самотності: «Складно усвідомити, наскільки ми маленька піщинка у розмірах величезного всесвіту. Але якщо в наших серцях є кохання — ми не одні».

Нагадаємо, оновлений гурт Костянтина Меладзе «ВІА Гра» вперше за довгий час випустив новий кліп.

Новою відеороботою порадував шанувальників гурт KAZKA.

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