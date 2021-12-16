«Не помітити мою творчість було неможливо!»: Тіна Кароль образилася на премію YUNA

Співачка Тіна Кароль образилася на премію YUNA-2022, яка оголосила перелік претендентів на перемогу. Цього року артистку заявлено лише в одній номінації — «Найкраща виконавиця».

У Instagram-stories Тіна Кароль обурилася, що її творчість недооцінили. Вона нагадала, що зробила цей рік.

Тіна зазначила, що її альбоми «Красиво» та «Двойной рай» могли б бути номіновані як «Найкращий альбом року», кліп на пісню «Скандал» — «Найкращий відеокліп», шоу «Красиво» та Atlas Weekend — «Найкраще концертне шоу», а альбом дуетів «Молода кров» — «Найкращий дует/колаборація».

«Не помітити мою творчість було неможливо! Творчість поза номінацією», — заявила артистка.

Раніше Тіна Кароль тричі ставала «Співачкою року» за версією YUNA. Також вона отримувала премію YUNA «За особливі досягнення у музиці».

До слова, Оля Полякова не потрапила до жодної номінації. Але поки що мовчить.

«ФАКТИ» повідомляли про те, скільки коштує новорічний корпоратив із Тіною Кароль та іншими артистами.

Фото instagram.com/tina_karol

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