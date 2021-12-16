Цибульська зізналася у любові до порно

Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка раніше схльоснулася з колишньою дружиною DZIDZIO Ярославою, зізналася в любові до «відео для дорослих» і в Instagram закликала всіх глядачів цього кіно об'єднатися, щоб кохатися один з одним, припинивши сваритися по дрібницях.

«Слухайте, може, варто об'єднатися всім, хто дивиться порно. Ну всім нам. І любити один одного, а не тхати один одному мозок», — заявила співачка.

На її думку, так можна домогтися, що й самотніх українців поменшає, і демографічна ситуація в країні покращиться.

«Буде більше результату. Більше людей. І ніхто не почуватиметься самотнім», — зазначила Цибульська.

Зазначимо, що співачка не вперше дозволяє собі такі провокації. Так, нещодавно вона здивувала шанувальників архівним відео без спіднього.

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