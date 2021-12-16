Учасник «Холостячки» з Огневич потрапив до гучного секс-скандалу

Шоу «Холостячка-2» продовжує збирати скандальні чутки — так, у мережі з’явилася несподівана інформація про минуле учасника Романа Васильєва. За даними ЗМІ, свого часу він знімався у фільмах… для дорослих.

В одному з відео, на яке посилаються в мережі, він під псевдонімом Jon грає кур’єра Укрпошти, а його партнершою у ролику є актриса Наталія Значенко (псевдонім Michelle H). В мережі стверджують, що ролик було знято у 2013−2014 роках.

Втім, у коментарі «Фактам ICTV» Роман Васильєв спростував цю інформацію, називаючи її фейком.

«Я вже розмовляв із джерелом розповсюдження цієї інформації. Це тягнеться ще із Миколаєва. Це все фейки. Я ніяк не хочу це коментувати, це маячня. Нехай виходять на ту дівчину, яка бере участь у зйомці. Нехай вона спростовує чи підтверджує це. Після того, як вона дасть коментар, тоді буде подальший хід цієї історії. Я не хочу зараз на це все реагувати з однієї простої причини — мене це не стосується», — запевнив Васильєв.

Нагадаємо, що переможця «Холостячки», який кинув Злату Огневич, підозрюють у нетрадиційній орієнтації.

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