«Дивовижно красиві дітки»: Анна Курнікова показала їхніх з Енріке Іглесіасом двійнят

Колишня російська тенісистка Анна Курникова знову порадувала своїх підписників в Instagram, поділившись фотографіями своїх двійнят Ніколаса та Люсі. 16 грудня вони відсвяткували свій четвертий день народження. Користувачі мережі зазначили у коментарях, що хлопчик схожий на маму, а дівчинка — на тата, іспанського співака Енріке Іглесіаса.

«У вас дивовижно гарні дітки», — писали в коментарях.

Пара має ще молодшу доньку Мері, яка народилася 30 січня 2020 року.

Курникова та Іглесіас, які проживають у США, разом уже понад 20 років. Вони досі не зізналися, чи одружилися офіційно. Проте Анна з недавніх пір почала називати себе подвійним прізвищем — Курникова-Іглесіас.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Курникова та Іглесіас показали трьох своїх дітей на відео.

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