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«Худа і нервова» Полякова показала, що передноворічний графік виступів зробив із її фігурою

10:16 17 грудня 2021
«Худа і нервова» Полякова показала, що передноворічний графік виступів зробив із її фігурою

Українська співачка Оля Полякова, яка непогано заробляє на новорічних корпоративах, зізналася на проблеми через велику завантаженість — вона стала худою та нервовою.

Відповідний пост співачка залишила в соцмережі, проілюструвавши його знімком у бежевому боді, що облягає, на який, очевидно, одягається концертне вбрання.

«Передноворічний жорсткий графік позитивно позначається на фігурі, але не дуже на психіці! Тому я худа і нервова», — написала знаменитість.

І хоча більшість фоловерів висловили захоплення своєю улюбленицею, знайшлися й ті, хто порадив покращити раціон і почати приймати седативні засоби.

Нагадаємо, крім проблем із завантаженістю на роботі, Полякова має й сімейні проблеми — старша донька Марія підкидає їй все нові приводи для занепокоєння.

Фото ТРК Україна

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