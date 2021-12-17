Щаслива, що розлучена: Ірина Білик розповіла, кого вважає своєю родиною

Відома співачка Ірина Білик, яка після 9 років гостьового шлюбу таки розлучилася з російським стилістом, фотографом та режисером Асланом Ахмадовим, своєю сім'єю вважає лише синів.

Про це народна артистка розповіла на телеканалі «Україна». Співачка зазначила, що після розлучення почувається щасливою.

«Уже три місяці, як я розлучена. Щаслива у цьому стані!» — поділилася співачка.

Днями у сім'ї Білик відзначили день народження молодшого сина Табріза, якому виповнилося 6 років. Було багато людей, безліч подарунків. Мама подарувала синові особливі сучасні іграшки.

Співачка зізналася, що Ахмадов до сина не приїхав, але привітав телефоном.



За словами Білик, її сім'я — це сини. Батьки померли, родичі мешкають за кордоном.

Ірина Білик та Сергій Мироненко

Нагадаємо, у співачки два сини — 21-річний Гліб Оверчук та 6-річний Табріз Ахмадов.

Старший син артистки Гліб народився у 1999 році у стосунках з моделлю Андрієм Оверчуком. Хлопець не любить публічності.

Вже 3 роки Гліб Оверчук зустрічається з дівчиною Алісою.

Молодший син Табріз народився у 2015 році від режисера Аслана Ахмадова за допомогою сурогатної матері. Але стосунки Білик з чоловіком не склалися.

Раніше фанати поцікавилися в Ірини Білик, чи не хотіла б вона відновити стосунки з Дмитром Коляденком. Білик до пропозиції поставилася з гумором.

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter