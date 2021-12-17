Колишня дівчина Ді Капріо вагітна від мільярдера

Популярна американська модель та актриса Келлі Рорбах та її чоловік Стюарт Волтон очікують незабаром поповнення в родині. 31-річна зірка «Рятувальників Малібу» вагітна. І народжувати їй доведеться вже в січні. У подружжя має народитися син.

Келлі та Стюарт зберігали цю новину в секреті, проте хтось із їхніх близьких друзів проговорився американському виданню The New York Post. І новина миттєво розлетілася по західних таблоїдах.

Рорбах розпочинала свою кар'єру у шоубізнесі з невеликих ролей у серіалах, зокрема у популярному ситкомі «Два з половиною чоловіки». У 2014 році вона спробувала себе як модель і досягла значного успіху. Келлі стала «обличчям» компаній Gap та Old Denim. Через рік вона вже рекламувала купальники на сторінках Sports Illustrated і навіть здобула титул «Дебютантки року».

У тому ж 2015 році Рорбах познайомилася з Леонардо Ді Капріо. Їхній роман тривав кілька місяців, але пара розлучилася.

Навряд чи Келлі тепер про це шкодує. У 2017 році у неї почалися серйозні стосунки зі Стюартом Волтоном, представником однієї з найбагатших сімей у світі. Волтони заснували та володіють мережею супермаркетів Walmart. Сімейний капітал оцінюється у 238 мільярдів доларів. Через два роки після знайомства Келлі та Стюарт зіграли весілля.

Келлі Рорбах та її чоловік Стюарт Волтон

І ось тепер чекають на первістка. Волтонові 40 років. Він працює юристом у сімейному бізнесі.

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До речі, познайомилося майбутнє подружжя завдяки фільму «Рятувальники Малібу», який вийшов у прокат у 2017 році. Головні чоловічі ролі у ньому зіграли Дуейн Джонсон та Зак Ефрон.

Кадр із фільму "Рятувальники Малібу". Келлі Рорбах ліворуч

А Рорбах дісталася роль Кейсі Джін Паркер. В оригінальному серіалі цього персонажа грала Памела Андерсон.

Кажуть, мільярдер Волтон закохався у Келлі, побачивши її на великому екрані у знаменитому червоному купальнику.

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