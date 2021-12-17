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Шоу-бізнес

Гарно, як у фільмі «Аватар»: Віра Брежнєва зачарувала шанувальників знімком у спідній білизні

22:42 17 грудня 2021
Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва майже не змінилася з часів виступу з гуртом «ВІА Гра». Артистка тримає себе у чудовій фізичній формі, з задоволенням демонструючи своє розкішне тіло.

Так, кілька годин тому Віра опублікувала в Instagram пост, присвячений виходу кліпу на пісню «Тихо».

«Вчора був реліз відео на пісню „Тихо“. Дивно, але саме вчора був Всесвітній день тиші та мовчання. Я про це дізналася лише вчора. Але вважаю цей збіг невипадковим», — підписала вона кадр.

При цьому свої думки вона підкріпила у сторис знімком у спідній білизні, на якій показала кадр із кліпу.

Крім того, Віра розмістила ще кілька відео, на яких презентувала робочі кадри зі зйомки.

Фоловери артистки прийшли в захват від нової стилістики кліпу Віри, а також від досконалих форм, які вона демонструвала під час перебування у складі групи, і в яких залишилася зараз.

Нагадаємо, днями Віра Брежнєва відзначила день народження молодшої доньки Сари. Співачка опублікувала фото дівчинки у різні роки.

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