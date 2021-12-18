«Кримнашист» Баста виступив у Харкові, на початку виступу співака одній з юних глядачок стало погано

Російський репер Баста (Василь Вакуленко), який підтримав окупацію РФ Криму, 17 грудня виступив у Харкові.

На концерт, незважаючи на політичну позицію Басти, завітали сотні українців.

На початку виступу співака у Палаці спорту одній з глядачок стало погано. Поліція надала необхідну першу допомогу дівчині.

Під час концерту карантинних заходів не дотримувалися. Квитки стартували від 700 гривень.

У неділю, 19 грудня, Баста планує виступити у STEREO Plaza у Києві.

Нагадаємо, з 2017 по 2020 роки Баста перебував у переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, через регулярні гастролі в окупованому Криму. Потім Мінкульт виключив співака з «чорного» списку.

Фронтмен гурту ТНМК Олег Михайлюта («Фагот») зізнався, що не розуміє українців, які ходять на концерти російського репера. Їх Фагот назвав «потенційними одержувачами російських паспортів» та «п'ятою колоною».

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