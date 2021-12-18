Геля із «СВ-шоу» відверто розповіла про стосунки з Андрієм Данилком

Відома актриса Радмила Щеголєва, більш відома як Геля із СВ-шоу, зізналася в ефірі ток-шоу «Не бреши мені», що насправді сталося між Гелею та Вєркою Сердючкою, і чому вона вирішила піти з популярного шоу (програма виходила в ефір з 4 листопада 1997 року по 4 травня 2002 року).

За словами акторки, під час свого відходу їй не вдалося особисто поговорити із Данилком. За словами зірки, через недомовленість вони з Данилком тривалий час не спілкувалися, але пізніше змогли налагодити зв'язок.

«Мені не хотілося, щоб Геля старіла і одразу коли я увійшла до проекту, то розуміла, що в якийсь момент треба буде піти. Я відчула, що мені вже нема тут, що робити. Потрібно йти далі. Я відчувала себе не дуже добре, приймала знеболюючі. Я просто сказала, що я хочу піти. Я любила свій образ. Тіло розумніше за розум. Потрібно було просто дослухатися до своїх відчуттів. Я пішла у нікуди. Пізніше знімалася у кіно. У 33 роки розлучилася. У 41 народила першу дитину, а в 43 — другу», — каже Щеголєва.

Акторка також відповіла на запитання, чи був у неї роман із Данилком.

«Був чи не був у мене роман із Андрієм Данилком? Скільки разів я вже відповідаю на це запитання? Як ви бажаєте, так і думайте. Я його сприймаю як близьку мені людину. Просто роман це така річ, ну, якби ви мені поділили на окремі речі, то, може, так було б простіше. Ну, просто для мене це близька мені людина, я не можу просто, не можу сама ділити ці речі та розповідати це: я робила це, туди ходила, туди не ходила. Давайте скажемо, що близькість була, а роман — що ви вкладаєте в це поняття? Сексу не було. Я була закохана в життя в той момент, і це завдяки йому. Це була людина, яка тебе настільки в цьому сенсі могла розслабити, настільки, що ти просто насолоджувався — що тебе оточує, і хто тебе оточує. Сміх на постійній основі — це було настільки круто, що тобі здавалося, що ти літаєш. У цей момент ти закохана у все, що тебе оточує, і людей, звісно», — розповіла вона.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Данилко офіційно відзначив 30-річчя образу Вєрки Сердючки, зробивши це у фіналі детектив-шоу «Маска».

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