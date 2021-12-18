Шоумен Джеджула подав до суду на колишню дружину

Український шоумен Андрій Джеджула, який звинуватив дружину Юлію Леус в алкоголізмі, подав на неї до суду з вимогою спростувати всі образливі заяви на його адресу.

І хоча, за словами шоумена, позовна сума становить лише 1 гривню, Юлія влаштувала йому істерику, мовляв, він ображає самотню матір.

«Я подав позов на відстоювання честі та гідності. Ціна питання — 1 гривня. Вона істерику влаштувала: „Ти на самотню мати подаєш“. По-перше, вона не мати-одиначка — я нікуди не подівся, дитиною займаюся», — розповів Андрій в коментарі програмі «Зірковий шлях» на ТРК «Україна».

Андрій Джеджула додав, що коли дружина програє, то виплатить чоловіку 1 гривню моральної компенсації. Все тому, що це для нього не головне.

При цьому він підкреслив, що вважає дружину в цілому непоганою людиною, і всіляко намагався налагодити стосунки, зокрема, за допомою психолога. Однак жінка, зазначив він, не готова йти на поступки і компроміси, визнаючи лише одну вірну точку зору — власну.

До того ж вона постійно шантажує його, погрожуючи заборонити бачитися з донькою, не дивлячись на попередні домовленості про «батьківські» три дні на тиждень.

Розлучитися ж, повідомив Андрій, він не може, поки Аделіні не виповниться рік.

Нагадаємо, Юлія пішла від Андрія близько року тому. Парочка публічно з'ясовувала стосунки, звинувачуючи один одного в маніпуляціях і насильстві, поки жінка не забрала п'ятимісячну дитину і не переїхала на орендовану квартиру. Шоумен же періодично показує в Інстаграм, як гуляє з донькою у «свої» дні і бере її до себе додому.

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