Фанати Кіркорова обговорюють «поцілунок із незнайомкою»: артист несподівано розсекретив ім'я подруги

Фігурант «Миротворця» співак Філіп Кіркоров нещодавно шокував шанувальників, виклавши у свій Instagram фото, на якому цілує таємничу незнайомку.

І хоча через якийсь час пост Кіркоров видалив, фото викликало велику кількість запитань у шанувальників виконавця.

Її ім'я вдалося вивідати Івану Урганту в ефірі передачі «Вечірній Ургант».

За його словами, на фото з ним знялася колега з зіркового цеху та близька подруга, діджей Катя Гусєва. Також Філіп визнав, що колись вони мали роман, але зараз вони просто друзі.

Сама ж Катерина у 2021 році розповідала, що їх з Кіркоровим роман закінчився у 2020 році, але вона із задоволенням пішла б за артиста заміж, якби він покликав.

У кадрі з 3:00:

Нагадаємо, нещодавно Кіркоров несподівано заявив, що його рід міг перерватись ще десятки років тому.

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