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«Освіта освітою, а Іван таки упізнав»: Горбунов заради сина перевтілився у Святого Миколая

22:59 18 грудня 2021
«Освіта освітою, а Іван таки упізнав»: Горбунов заради сина перевтілився у Святого Миколая

Повернувшись з римських канікул до Києва, 51-річний телеведучий Юрій Горбунов подарував свято вихованцям дитсадка, який відвідує його чотирирічний син Іван. У мережі він похвалився, мовляв, зіграв так, що навіть рідна дитина його не впізнала.

Справді, вбрання Юрій вибрав розкішне — золотаву ризу з вишивкою, шапкою-мітрою, а для повної «конспірації» — вдягнув окуляри.

Фоловери, проте, висловили впевненість, що навіть театральна освіта і талант Юрію цього разу не допомогли — аж надто хитро дивився на нього син.

Нагадаємо, у сім'ї Каті Осадчої та Юрія Горбунова росте вже й молодший синочок, який з'явився на світ 19 серпня. А за кілька днів — 24 серпня — сам Горбунов святкував 51-річчя. За словами Осадчої, малюк поспішав з'явитися на світ, щоби привітати батька особисто.

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