Російській акторці заборонили в’їзд в Україну

Українські прикордонники завернули російську акторку, яка прибула в аеропорт «Київ» рейсом з Варшави через незаконне відвідування окупованого Криму. Раніше з цієї причини заборонили в'їзд Філіпу Кіркорову. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

«Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту „Київ“ встановили, що росіянка порушувала порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках. За порушення норм українського законодавства громадянку РФ в Україну прикордонники не пропустили, крім того, вона отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки», — повідомили прикордонники.

Як повідомляє LIGA.net, йдеться про акторку Любов Рєзіну (Баханкову).

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий український продюсер Ігор Кондратюк висловився за запровадження «повної заборони» концертної діяльності в Україні артистів з країни-агресора.

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