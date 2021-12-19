Винник, Полякова, Кароль, Ребрик, Onuka: як українські зірки відсвяткували Миколая (фото, відео)

Зірки українського шоу-бізу із задоволенням відзначили День Святого Миколая. І в той час, поки Оля Полякова закінчувала вбирати ялинку вдома, а Олег Винник — записувати привітання фанам у дворі під анімаційний сніг, Тіна Кароль вирішила зайнятися тим, що останнім часом у неї виходить все краще — йогою.

У своєму Instagram співачка показала, що Святий Миколай приніс їй нову асану — зірці у спортивному вбранні вдавалося стояти на руках, піднявши одну ногу вгору, а іншу — витягнувши убік.

«Святий Миколай приніс нову асану», — прокоментувала співачка у stories.

Тим часом Олег Винник виклав відео із проникливим зверненням. Він нагадав усім про цінності свята і розповів, як у Європі діти рано-вранці виставляють на вулицю начищені черевички, щоб святий поклав у них подарунки.

«Давайте очищати наші душі, щоб і нас Святий Миколай не оминув подарунками «, — закликав він.

Звернулась до святкової теми та телеведуча Лілія Ребрик – вона показала, які подарунки Святий приніс двом її дочкам. Обидві знайшли в спальній кімнаті ... LEGO!

"За місяць до Нового року я постійно починаю згадувати те особливе почуття новорічної магії. Начебто ще зовсім небагато, і станеться справжнє диво! І це тепле почуття, цей спогад я згадую щороку і надихаюся для виконання бажань своїх дівчаток" , - написала вона в коментарі до сімейного фото.

А ось молодша донька Олі Полякової Аліса попросила у Святого незвичайний подарунок — маску динозавра. І це бажання здійснилося! Результат задоволена мама показала у stories .

Раніше співачка пояснювала, що молодша дочка любить динозаврів та драконів. На її останній день народження на свято прийшов аніматор у костюмі динозавра, а святковий торт прикрасили статуеткою динозаврика, що вилупився з яйця.

ONUKA ж у День Святого Миколая розповіла, що до знайомства з нею її чоловік Євген такого свята не знав, але наразі щасливий готувати подарунки під подушку.

«А з появою Сашка (син співачки. — Авт.), я ще більше чекаю цього свята», — зізналася вона, додавши, що дуже любить образ Миколи Чудотворця, адже те, як він оберігає дітей і як ніжно до них ставиться — не може викликати теплих почуттів.

Нагадаємо, що телеведучий та шоумен Юрій Горбунов пішов ще далі, і сам перетворився на Святого Миколая.

Фото скрін відео YouTube

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