Дитяче «Євробачення» виграла Вірменія: де Україна (відео)

У Парижі у концерт-холі La Seine Musicale відбувся фінал дитячого «Євробачення», переможницею якого стала представниця Вірменії Мілена з піснею Qami Qami. Вона отримала 224 бали, повідомляє «Суспільне».

На другому місці — Польща (218 балів), а третє посіла Франція (187 балів).

Українка Олена Усенко з піснею «Важіль» посіла 6-е місце, отримавши від професіонального журі 62 бали і ще 63 — від глядачів.

У конкурсі взяли участь представники 19 країн, 11 з яких брали участь у торішньому дитячому «Євробаченні» у Варшаві.

Підсумкова таблиця конкурсу

Нагадаємо, 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви стала лідером як голосування журі національного відбору, так і глядацького голосування — вона отримала 52 і 11 балів відповідно.

Фото 1news. az

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