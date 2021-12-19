27.09 / 27.30 30.52 / 30.91
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Видала» Каменських: з'явилося відео, як хрестили молодшого сина Горбунова та Осадчої

21:44 19 грудня 2021
Катя Осадча та Юрій Горбунов

Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов 19 грудня провели обряд хрещення свого молодшого сина Данила.

Церемонію вирішили провести у вузькому колі, а серед запрошених були лише найближчі, у т.ч. співак Олексій Потапенко (він є хрещеним старшого спільного сина Каті та Юрія — Івана). А фото у Instagram показала дружина Потапа Настя Каменських.

Настя показала коротке відео із церкви, на якому присутні щасливі батьки та гості церемонії. Як видно, Катя Осадча була в розкішній білій сукні з багатою вишивкою синім, а Потап одягнув чорну вишиванку.

«Хрестили ще одного Горбунова», — підписала кадри вона.

Після таїнства хрещення гості зібралися у ресторані, звідки Каменських також виклала фото. На одному з них вони палко цілуються з чоловіком.

Нагадаємо, Каменських не вперше працює «зірковим» репортером, показуючи «знакові» події у житті своїх друзів, сусідів та кумів.

293

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

реєстратор прро

Касові апарати з 1 січня: кого стосується та скільки ФОП заплатить за порушення

салат

Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

Злата і Максим

«Зателефонувала йому перша»: Злата Огнєвич відверто розповідала про відносини з Максом Тарапатою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.