«Видала» Каменських: з'явилося відео, як хрестили молодшого сина Горбунова та Осадчої

Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов 19 грудня провели обряд хрещення свого молодшого сина Данила.

Церемонію вирішили провести у вузькому колі, а серед запрошених були лише найближчі, у т.ч. співак Олексій Потапенко (він є хрещеним старшого спільного сина Каті та Юрія — Івана). А фото у Instagram показала дружина Потапа Настя Каменських.

Настя показала коротке відео із церкви, на якому присутні щасливі батьки та гості церемонії. Як видно, Катя Осадча була в розкішній білій сукні з багатою вишивкою синім, а Потап одягнув чорну вишиванку.

«Хрестили ще одного Горбунова», — підписала кадри вона.

Після таїнства хрещення гості зібралися у ресторані, звідки Каменських також виклала фото. На одному з них вони палко цілуються з чоловіком.

Нагадаємо, Каменських не вперше працює «зірковим» репортером, показуючи «знакові» події у житті своїх друзів, сусідів та кумів.

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