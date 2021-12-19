Спав по 18 годин: Олег Винник розповів про серйозну хворобу, через яку переніс концерти

Український співак Олег Винник назвав причину перенесення концертів восени. За його словами в інтерв'ю Каті Осадчій, він страждав на бронхіально-астматичний ларингіт, тому був геть виснажений і декілька днів просто спав по 18 годин.

Однако більше за все, зізнався він, співак переймався не через свій стан здоров’я, а через те, що його фанати так і не потрапили на концерт.

«Мені важлива одна річ, ти скасовуєш концерти, люди купували квитки декілька років тому, до корони, ці концерти були розпродані», — пояснив він.

Нагадаємо, найзаповітнішою мрією Олега Винника є зустріч Нового року в Таїланді, Мексиці чи на Балі.

«Мені пропонують дуже Мексику, я там ще ніколи не був. Чесно кажучи, я ніколи не святкував Новий рік на океанському пісочку, але хочу. Якщо можна вважати це мрією — назву це мрія», — розповідав він Осадчій.

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