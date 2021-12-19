Ковід забрав життя учасника культового гурту Il Divo

У неділю, 19 грудня, у Манчестері помер популярний іспанський співак Карлос Марін, учасник знаменитого квартету Il Divo. Йому було 53 роки. Причиною раптової смерті став ковід.

Ще 6 грудня гурт виступав у Баті, і Карлос співав на сцені разом зі своїми товаришами — американцем Девідом Міллером, французом Себастьяном Ізамбаром та швейцарцем Урсом Бюлером. Але вже 10 грудня квартет оголосив про скасування інших грудневих концертів у Британії. Стало відомо, що 8 грудня Карлос Марін потрапив до лікарні у Манчестері.

Спочатку представники Il Divo не називали причини госпіталізації співака. Однак усі симптоми та стан Карлоса вказували на зараження коронавірусом. Його довелося підключити до ШВЛ, а потім ввести в штучну кому. На жаль це не допомогло. І ось тепер інші учасники гурту підтвердили, що у Маріна був ковід.

Квартет Il Divo

Квартет Il Divo було створено у 2004 році. До нього увійшли Міллер, Ізамбар, Бюлер та Марін. Створив гурт відомий британський продюсер Саймон Коуелл, який до цього працював з попгрупою Westlife, а також був суддею та тренером кількох популярних музичних шоу. Йому дуже сподобалися спільні записи італійського тенора Андреа Бочеллі та британської співачки Сари Брайтман. Коуелл вирішив створити групу, в якій вдалося б об'єднати оперні чоловічі голоси та модельну зовнішність учасників. Так виник Il Divo. Марін був баритоном, решта учасників — тенори.

Група мала величезний успіх. У 2006 році квартет внесли до Книги рекордів Гіннесса як найуспішніший міжнародний поппроєкт. За роки свого існування Il Divo виступили із концертами майже у всіх країнах світу, зокрема в Україні. Вони випустили дев'ять студійних альбомів, останній із яких вийшов 16 липня цього року.

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