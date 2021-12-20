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Завидний наречений: суд позбавив Лепса дружини

14:54 20 грудня 2021
Григорій Лепс

Співак Григорій Лепс таки розлучився з дружиною Ганною Шапликовою після 20 років шлюбу та народження трьох спільних дітей — дочок Єви, Ніколь та сина Івана.

Як повідомляє «Меш», шлюборозлучний процес завершився в Хамовницькому суді 20 грудня. «До суду прийшов тільки представник дружини, Лепс з усім заздалегідь погодився», — йдеться у повідомленні.

Журналісти іронізували, що Лепс погодився з усім «не приходячи до тями».

Справа в тому, що нещодавно співак, як повідомляли росЗМІ, протягом короткого часу двічі потребував допомоги психіатра. Втім, сам він заявляв, що потребував медичної допомоги у зв'язку з гіпертонічним кризом.

Нагадаємо, що Лепс — з 2015 року значиться у базі сайту «Миротворець» за протизаконні поїздки до окупованого Криму. Також Лепса внесено до «чорного списку» Міністерства культури України через антиукраїнські висловлювання — заперечення російської агресії проти України.

Фото Григорія Лепса із соціальних мереж

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