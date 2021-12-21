Екс-учасник «Холостячки» Роман Свечкоренко пояснив, чому опинився в поліції зі зламаною рукою

Колишній учасник шоу «Холостячка» Роман Свечкоренко, котрий опинився в поліції зі зламаною рукою, розкрив подробиці інциденту. Про те, що сталося, він розповів в Інстаграм. За словами Романа, вони з другом Богданом Шелудяком поверталися з ковзанки. На дорозі вони побачили конфліктну ситуацію: двоє чоловіків голосно кричали і матюкалися на дівчину-водія, не давали їй виїхати. Один із чоловіків утримував двері, не дозволяючи дівчині сісти в машину.

«Ми підходимо ближче. Стоять два мужики і не дають поїхати дівчині. При цьому тримають двері машини так, щоб дівчина не могла їх зачинити. Ми спитали: „Що сталося?“. У відповідь нас послали матом», — розповів Роман.

За його словами, дівчина не розуміла, що від неї хочуть, вона плакала та кричала, що викличе поліцію.

«Я розумію, що потрібно закрити двері, щоб дівчина була у безпеці. Тоді я силоміць відсуваю одного з них від дверей. А Богдан у цей момент стоїть поряд з другим, який штовхає його… Ну, а далі все було максимально на прискореному режимі. Відбулася сутичка. Але заспокоїлися вони лише після того, як їм дали відсіч», — розповів Свечкоренко.

На місце приїхала поліція. Усіх учасників бійки забрали до відділення для з'ясування обставин та надання свідчень.

Роман каже, що не міг пройти повз і залишити в біді дівчину.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч відправила Романа Свечкоренка додому, бо він офіційно не оформив розлучення. Повернувшись на проект, він не зміг використати другий шанс.

Зрештою Злата обрала Андрія Задворного, який розбив співачці серце. Після скандалу Огнєвіч більше не хоче нічого знати про цю людину.

Фото instagram.com/svechkorenko

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