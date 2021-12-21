«З'явився серйозний компромат»: стали відомі важливі деталі розлучення Григорія Лепса

Розлучення відомого співака Григорія Лепса, який розлучився з Ганною Шапликовою після 20 років шлюбу, називають «одним із найбезкровніших».

Як пише «КП», на засідання суду вже колишнє подружжя не з'явилося — був лише адвокат Шапликової, а Григорі Лепс відправив документ, у якому написав, що згоден з усім і не має заперечень. І це при тому, що суд не займається поділом їхнього майна — можливо, Лепс і Шапликова домовилися про все заздалегідь. А ділити їм є що — за приблизними оцінками, їхнє майно «тягне» на мільярд рублів.

«Швидше за все, Лепс із дружиною підписали шлюбний договір або угоду про розірвання шлюбу, в якій чітко обумовлено всі матеріальні моменти, опіка над дітьми (їх у сім'ї троє — 19, 14 та 11 років), розмір аліментів тощо. Саме тому розлучення оформили одним днем: тут немає предмета суперечки», — розповів журналістам адвокат Андрій Альошкін, який висловив подив позицією артиста.

Адже, як стверджує Альошкін, Григорій Лепс не збирається боротися ані за стосунки, ані за сімейне майно — якби пара ділила все нажите у шлюбі, вони подали б заяву до районного, а не мирового суду. Тоді шлюб розривали б паралельно з вирішенням майнових питань.

При тому, що саме артист забезпечував сім'ї безбідне існування та міг би залишити собі більшу частину майна.

«За своїм досвідом можу сказати: швидше за все, згода Лепса викликана його важким психоемоційним станом — депресією, тугою, можливо навіть запоєм, про який писали у телеграм-каналах. Співака просто зламали. Або є другий варіант, який також не можна виключати: у дружини з'явився серйозний компромат на артиста, який змусив його піти на її умови. Так, якщо чутки про психіатричні проблеми Лепса на тлі проблем з алкоголем правдиві, Ганна Шапликова цілком могла погрожувати зірці встановленням опіки. У цьому випадку Лепса визнали б недієздатним», — додав адвокат.

Водночас сам Лепс заявляє, що його нинішній сімейний стан «хороший», і що Новий рік він проведе у родинному колі: «Спочатку відзначу свято з сім'єю, привітаю їх. А тоді поїду на роботу. Після у мене буде невелика перерва, знову поїду додому, до сім'ї».

Раніше артист (з 2015 року його дані перебувають у базах «Миротворця» за незаконне посідання окупованого РФ Криму) заявляв, що йому потрібна була не допомога психіатрів, а короткочасна госпіталізація через гіпертонічний криз.

Фото Григорія Лепса із соціальних мереж

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