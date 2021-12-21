«Мама» Вєрки Сердючки розповіла, як звати її симпатичну малу

Популярна українська актриса Інна Білоконь, яку шанувальники знають як «маму Вєрки Сердючки», і з якою Андрій Данилко разом перехворів на коронавірус, не так часто розміщує пости у соціальних мережах.

Найчастіше героями її постів стають Андрій Данилко, відомі люди зі світу мистецтва, а також руде симпатичне малятко.

Вона вже не раз з'являлася в Instagram акторки, і фоловери Інни та Андрія називали її різними іменами – Маша, Тузік, Рижуля...

І, ось, нарешті, у свіжому пості "мама Сердючки" розповіла, як насправді звуть собачку.

Опублікувавши чергове фото симпатичної істоти, Білоконь коротко підписала його: "Наша".

Шанувальники одразу ж відреагували на публікацію компліментами "Мілота", "Пухнастий клубочок", "Сонечко руденьке" і так далі. У відповідь на сердечка, які поставила одна з інтернет-користувачинь (ймовірно, з близького кола друзів Білоконь), Інна повідомила ім'я собачки. "Наша Галюсічка", - написала вона.

Відданих фанатів Андрія інформація, схоже, порадувала – адже розкрита ще одна "таємниця" з життя артиста, і тепер шанувальники зможуть надсилати в подарунок улюблениці Інни різні "іменні" собачі ласощі, а також ставити "лайки" у постах.

Але коли вони переглянули відео, яке Білоконь розмістила у соціальній мережі, то помітили, що собачок, виявляється, дві!

Так що наразі перед фанатами співака та його «мами» постало нове завдання — дізнатися ім'я другої «симпатяшки». Яка потрапила на відео, де Галюся відчайдушно захищала свій обід.

Фото зі сторінки Вірки Сердючки у соціальних мережах

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