«Готова на співучасть»: Кароль розсекретила взаємини з Wellboy

Співачка Тіна Кароль зізналася, що бере участь у розкрутці виконавця Wellboy (Антона Вельбоя), відзначеного цього року премією «Музична платформа». За домовленістю з Кароль продюсером Wellboy зазначається Юрій Бардаш, а Тіна вкладається фінансово. Про це Кароль розповіла в інтерв'ю «КП в Україні» .

«Перші фінанси на запис пісні „Гусі“ він (Wellboy) отримав з моїх рук. Юрій Бардаш прийшов до мене, показав хлопця, і ми вирішили разом рухатися. Але я одразу Бардашу сказала: ти заявляєш, що його продюсер, на мені лише співучасть», — згадує Кароль.

Пояснюючи, чому не прагне бути офіційним продюсером Wellboy, Тіна підтвердила, що «часткова участь» її цілком влаштовує. «Бути продюсером — це насамперед моральна відповідальність, до якої я не готова… Я готова на співучасть», — прокоментувала артистка.

Нагадаємо, Кароль і Wellboy раніше заспівали дуетом. Антон Вельбой номінований на премію YUNA за найкращу пісню, найкращий відеокліп, як найкращий виконавець та як відкриття року.

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