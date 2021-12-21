27.11 / 27.31 30.49 / 30.84
Київ: -11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Готова на співучасть»: Кароль розсекретила взаємини з Wellboy

22:05 21 грудня 2021
кароль

Співачка Тіна Кароль зізналася, що бере участь у розкрутці виконавця Wellboy (Антона Вельбоя), відзначеного цього року премією «Музична платформа». За домовленістю з Кароль продюсером Wellboy зазначається Юрій Бардаш, а Тіна вкладається фінансово. Про це Кароль розповіла в інтерв'ю «КП в Україні» .

«Перші фінанси на запис пісні „Гусі“ він (Wellboy) отримав з моїх рук. Юрій Бардаш прийшов до мене, показав хлопця, і ми вирішили разом рухатися. Але я одразу Бардашу сказала: ти заявляєш, що його продюсер, на мені лише співучасть», — згадує Кароль.

Пояснюючи, чому не прагне бути офіційним продюсером Wellboy, Тіна підтвердила, що «часткова участь» її цілком влаштовує. «Бути продюсером — це насамперед моральна відповідальність, до якої я не готова… Я готова на співучасть», — прокоментувала артистка.

Нагадаємо, Кароль і Wellboy раніше заспівали дуетом. Антон Вельбой номінований на премію YUNA за найкращу пісню, найкращий відеокліп, як найкращий виконавець та як відкриття року.

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Меган Маркл та принц Гаррі

До мережі потрапило перше фото дочки принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет

Олег Винник та Таюне

Олег Винник запідозрив свою «таємну дружину» Таюне в обмані та погрожував відмовитися від усіх концертів

гроші

«Мінімалка» у 7800 гривень: одній із груп пенсіонерів піднімуть виплати з 1 січня

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.