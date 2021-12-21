«Це лише початок»: «холостяк» Заливако похвалився особливою жінкою у своєму житті

Колишній «Холостяк» Михайло Заливако, який зустрів на проекті свою кохану Анну Богдан, похвалився, що в його житті є ще одна особлива жінка — бабуся Олена Петрівна Захарова (Семитоцька), яка відзначає свій 100-річний ювілей. Фотографії з сімейних посиденьок «Холостяк» опублікував у Instagram.

За словами Заливака, бабуся у роки Другої світової війни «пройшла пішки від Сталінграда до Праги». «Танцювала з самим Рокоссовським. Не вийшла заміж за короля Румунії та приймала особисті шифри на фронті від самого Сталіна, — розповів Михайло. — Про неї можна реально зняти фільм Netflix на 10 сезонів».

Нагадаємо, Михайло Заливако та Анна Богдан після фіналу «Холостяка» вже 10 місяців разом. Зараз пара готується до весілля та показала в телеефірі свій танець для святкової церемонії.

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