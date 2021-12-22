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Шоу-бізнес

«Немає часу на їжу»: зірка серіалу «Гра в кальмара» налякала фанатів неприродною худорлявістю

16:07 22 грудня 2021
Чон Хо Йон

Південнокорейська модель та актриса Чон Хо Йон опублікувала в Instagram серію своїх фото, налякавши фанатів надмірною худорлявістю. Нещодавно в інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter 27-річна зірка популярного серіалу «Гра в кальмара» розповідала, що вона «немає часу навіть поїсти» — настільки вона завантажена роботою, беручи участь у промоції серіалу в США. І що вона схудла на три кілограми за один тиждень.

«Я втратила надто багато ваги. Весь одяг, який був мені за розміром, коли я приїхала до Америки, тепер на мені висить», — зізналася Чон Хо Йо.

Шанувальники закликали акторку стежити за своїм здоров'ям.

Ще до схуднення у профілі зірки було зазначено, що при збільшенні 179 сантиметрів вона важить 49 кілограмів.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Північній Кореї розстріляли контрабандиста, який завіз до країни копії серіалу «Гра в кальмара».

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