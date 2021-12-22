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Шоу-бізнес

68-річний Макаревич готується стати батьком вчетверте, — ЗМІ

17:24 22 грудня 2021
Музикант із дружиною

68-річний російський співак Андрій Макаревич, який раптово відмовився вважати борщ українською стравою, стане батьком вчетверте — його 37-річна дружина Ейнат Кляйн вагітна. Про це із посиланням на власні джерела повідомив Telegram-канал «НеМалахов».

Відомо, що для Кляйн це буде перша дитина.

Жінка народилася у Києві, вищу історичну освіту здобула в Ізраїлі. До 2020 року вона працювала гідом для приватних компаній та туристичних груп, і в одній із поїздок познайомилася з Макаревичем.

Ейнат Кляйн також відома як фотограф і зараз часто супроводжує чоловіка у творчих поїздках.

Нагадаємо, у серпні 2021 року вперше став батьком і 46-річний культовий український музикант Святослав Вакарчук. Про матір малюка відомо небагато. Вона нібито працює у кінопродюсерській компанії Radioactive, яка займається рекламою міжнародних брендів, кліпів та серіалів. До зустрічі з нею Вакарчук 20 років прожив у цивільному шлюбі з Лялею Фонарьовою, яка була іміджмейкером гурту «Океан Ельзи», Олександра Пономарьова, Марини Одольської та інших українських музикантів.

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