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Шоу-бізнес

80-річна зірка «Іронії долі» отримала важку травму

20:38 22 грудня 2021
Архівне фото

80-річна польська кіноактриса Барбара Брильська, яка стала зіркою улюбленого новорічного фільму мільйонів жителів пострадянських країн фільму «Іронія долі», пошкодила хребет і не з'являється на публіці.

Це з'ясували журналісти російського ресурсу PopCornNews, які намагалися взяти в актриси інтерв'ю.

«Боюсь, не дочекаєтеся. Тому що я хвора, голос у мене зараз дуже поганий. Потрібно почекати, я дуже не у формі. Молюся. Я навіть не можу зустрітися з людьми. Зламаний хребет… Ви знаєте, що це таке? Це довго все відбувається — реабілітація тощо. Я не у формі — у фізичній та духовній», — зізналася жінка.

За її словами, прогнозів про терміни одужання їй ніхто не дає, але вона сподівається на краще.

Нагадаємо, раніше про власні проблеми з хребтом повідомила телеведуча та блогер Регіна Тодоренко.

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