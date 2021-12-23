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Шоу-бізнес

Брітні Спірс вирішила довести, що все ще вміє співати та опублікувала відео — думки фанатів розділилися

8:23 23 грудня 2021
Брітні Спірс

Американська співачка Брітні Спірс, яка позбавилася багаторічної опіки свого батька Джеймі, вирішила довести фанатам, що все ще вміє співати. 40-річна попзірка, яка заявляла, що відмовляється виступати на сцені та записувати нову музику, поки батько контролює її життя, опублікувала в Instagram відео, в якому продемонструвала свій вокал, співаючи у ванній. І повідомила, що працює над новою піснею.

Частина фанатів захопилася: «Гарний голос! Будь ласка, продовжуйте ділитися своїм прекрасним даром і душевним голосом зі світом», «Нова пісня, о Боже!», «Ви повернули собі голос!», «Єдина та неповторна, легендарна Брітні Спірс!», «Брітні повертається».

Хтось зазначив, що виконання Брітні схоже на Вітні Г'юстон. «Вітні Спірс або Брітні Г'юстон?» , — запитав один із фанатів.

Інші поставилися до почутого скептично. «Це прямо я, коли мені хтось наступає на ногу в черзі за піцою», «Це те, що мої батьки чують, коли я миюсь у душі», «Моя улюблена частина — це коли ти співаєш «aAAAaaaAa OooOOoooooo» , — писали у коментарях.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Брітні Спірс закликала посадити своїх батьків до в'язниці та заявила, що хоче ще одну дитину.

Фото Instagram

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