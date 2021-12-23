Зірку фільму «Сам удома» заарештували за спробу задушити дівчину

Американський актор, музикант і виконавець пісень Девін Ретрей, який прославився в підлітковому віці, знявшись у фільмах «Сам удома» та «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» у ролі Базза Маккаллістера (старшого брата головного героя Кевіна, якого зіграв Маколей Калкін), заарештований. Як повідомляє видання People, 44-річного Девіна звинувачують у побоях і спробі задушити свою дівчину, чиє ім'я не називається.

Жінка стверджує, що вони із Ретреєм посварилися у барі. Після повернення до номера готелю в Оклахома-Сіті Девін ударив її кулаком по обличчю, затис рота рукою і намагався задушити — у неї при цьому «виникли проблеми з диханням».

Крім ролі в культових різдвяних комедіях Ретрей також знімався у фільмах «Денніс-мучитель», «Небраска», «Сурогати», «Принц та я», у серіалі «Закон і порядок: Спеціальний корпус».

Кадр із фільму "Сам удома"

Раніше «ФАКТИ» писали — у Маколея Калкіна народився первісток.

Фото Twitter

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