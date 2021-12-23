27.12 / 27.33 30.50 / 30.89
Київ: -13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Зірку фільму «Сам удома» заарештували за спробу задушити дівчину

9:08 23 грудня 2021
Девін Ретрей

Американський актор, музикант і виконавець пісень Девін Ретрей, який прославився в підлітковому віці, знявшись у фільмах «Сам удома» та «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» у ролі Базза Маккаллістера (старшого брата головного героя Кевіна, якого зіграв Маколей Калкін), заарештований. Як повідомляє видання People, 44-річного Девіна звинувачують у побоях і спробі задушити свою дівчину, чиє ім'я не називається.

Жінка стверджує, що вони із Ретреєм посварилися у барі. Після повернення до номера готелю в Оклахома-Сіті Девін ударив її кулаком по обличчю, затис рота рукою і намагався задушити — у неї при цьому «виникли проблеми з диханням».

Крім ролі в культових різдвяних комедіях Ретрей також знімався у фільмах «Денніс-мучитель», «Небраска», «Сурогати», «Принц та я», у серіалі «Закон і порядок: Спеціальний корпус».

Кадр із фільму "Сам удома"

Раніше «ФАКТИ» писали — у Маколея Калкіна народився первісток.

Фото Twitter

498

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

РРО

Касові апарати для ФОПів обов'язкові з 1 січня, але податкова не зможе це перевірити: чому так

Огневич

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

гроші

«Мінімалка» у 7800 гривень: одній із груп пенсіонерів піднімуть виплати з 1 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.