«Не готова брати участь в інтригах»: Тіна Кароль розповіла, чому пішла з «Голосу»

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно стала спеціальним гостем шоу «Танці з зірками» у Грузії, розповіла про те, чому ухвалила рішення відмовитися від участі у вітчизняному «Голосі країни».

В інтерв'ю «КП в Україні» співачка, яка була зірковим тренером протягом 11 сезонів, зокрема, згадала про «бекстейдж» та «інтриги».

«Проект „Голос“ — це тренери, ведучі та найголовніше — учасники. Але є й бекстейдж. І коли на бекстейджі почали з'являтися якісь інтриги, я у прямому ефірі „Голосу“ сказала, що віддаю це крісло Юлі Саніній» , — сказала Кароль, назвавши шоу «проектом життя», яке вона любила та любить.

«Моє завдання було привести учасника до результату не лише вокально, а й психологічно. І ось коли у прямому ефірі звучить — доки Тіна перемагатиме в цьому проекті, глядача начебто схиляють до того, що не варто за неї голосувати, вона вже багато разів перемогла. Та не за мене голосують, голосують за учасника», — каже співачка.

За її словами, за 9 років вона бачила у проекті три продюсерські команди: «Третя вимагає трішки більше інтриг та хайпу. А я в інтригах і хайпі не готова брати участь, я все ж таки можу дати трішки більше професіоналізму та якості, тому прямо сказала — вам треба звертатися до інших героїв».

Водночас, вона не виключила, що якщо організатори їй запропонують повернутися, це питання обговорять за «столом переговорів».

«Чим шоу-бізнес відрізняється від сімейних стосунків? Тим, що це є бізнес. Але в моєму випадку, якщо ми домовилися про бізнес, я вмикаюся серцевою чакрою, я не маю поверхневих ефірів, програм, я завжди віддаюся повністю і не готова йти на компроміс із совістю. Тому я й сказала — стоп. Але сказала м'яко, дуже гідно», — додала співачка.

Раніше співачка різко відреагувала на слова режисера проекту, який неприємно відгукнувся про її нове шоу, а також розповів про їхні конфлікти на «Голосі».

Фото Тіни Кароль із соціальних мереж

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