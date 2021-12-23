«Одразу відкриваю холодильник»: Могилевська розповіла, як бореться із почуттям голоду після концертів

Співачка Наталія Могилевська, яка вразила до сліз свого колегу Олега Винника виступом у образі Махаона в «Масці», зізналася, що після концертів буває дуже голодною і вдома одразу ж біжить до холодильника.

Оскільки виступи зазвичай закінчуються пізно, співачка хоче не наїдатися на ніч, але голод таки чимось треба вгамувати. Вона розповіла, що їй порадили пити ромашковий чай, а якщо не допомагає, то з'їсти трохи авокадо. «Розкажіть свої секрети. Є щось, що ви їсте пізно з мінімальним ризиком нашкодити собі?» — з таким питанням співачка звернулася до фоловерів у Instagram.

Шанувальники активно реагували на пост Могилевської та ділилися своїми секретами.

До речі, цього літа Могилевська розповідала, що дотримувалася дієти, яка дозволила їй за місяць скинути п'ять кілограмів. Вона робила в ній невелику перерву, щоб насолодитися «забороненими» фруктами.

Фото Наталії Могилевської із соціальних мереж

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