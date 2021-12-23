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Голлівудська зірка перевтілилася у Клеопатру — фанати її не впізнали (фото, відео)

0:07 24 грудня 2021
Геллі Беррі

Голлівудська зірка Геллі Беррі, яка стала першою в історії кінематографа темношкірою актрисою, що отримала премію «Оскар» за виконання головної ролі, знялася в образі цариці Єгипту Клеопатри для рекламного ролика букмекерської контори Caesars Sportsbook. Фото в цьому іміджі актриса також поділилася у себе в Instagram, підписавши його: «Коли приходить Клео, Цезар завжди перемагає».

Багато фанатів зізналися, що не впізнали 55-річну Беррі в золотистій сукні з високими розрізами, чорною перукою та ефектним макіяжем.

«Я й гадки не мав, що це ви в тій рекламі», «Я думав, що це якась модель. Не можу повірити, що це Геллі!», — писали шанувальники актриси у коментарях до її посади.

Разом із Беррі у рекламі знімався актор, сценарист та комік Джей Бі Смув.

Раніше «ФАКТИ» писали — Геллі Беррі знялася топлес — але фанатів відволікли її штани.

Фото Instagram

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