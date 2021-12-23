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Шоу-бізнес

«Так ніжно, так весело і так спокійно з тобою»: Лілія Ребрик зворушливо привітала чоловіка з трояндовим весіллям

10:40 23 грудня 2021
Ребрик та Дикий

Телеведуча Лілія Ребрик, яка раділа святам, коли сім'я збереться разом, тепло привітала свого чоловіка Андрія Дикого з 10-ю річницею їхнього весілля, «трояндовою».

У Instagram вона виклала їхні із чоловіком весільні фото, написавши, що 10 років — це лише початок: «Десять років разом, а ми як новенькі. Рожеве весілля — чудова нагода відчути себе знову молодятами. Не віриться, що ми вже 10 років разом, що у нас уже дві такі прекрасні донечки, а головне, що у нас так багато попереду. Стільки планів, стільки бажань…»

Ще більше фотографій виклав на своїй сторінці чоловік телеведучої – тренер-хореограф Андрій Дикий. "Мрію про тебе, навіть коли ти поруч! Нехай так буде завжди! Люблю тебе", - написав він.

 

Раніше Лілія Ребрик розповідала, як їй вдавалося приховати від рідних, що вона ховається під маскою Феї у шоу «Маска».

Фото зі сторінки Лілії Ребрик у соціальних мережах

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