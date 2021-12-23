Однонога ексдружина Пола Маккартні вийшла заміж за чоловіка на 17 років молодшого за неї, з яким познайомилася в поїзді

Колишня дружина легендарного британського музиканта Пола Маккартні Хізер Міллс вийшла заміж втретє. Як повідомляє видання Daily Mail, новим чоловіком 53-річної бізнеследі та колишньої моделі, яка займається благодійною діяльністю, став 36-річний бізнесмен Майк Дікман. Таємне весілля відбулося на Мальдівах якийсь час тому. Церемонію провели на пляжі.

Після розлучення з Маккартні Хізер стверджувала, що заміж більше не виходитиме.

Хізер та Майк почали зустрічатися у 2019 році — після того, як познайомилися у поїзді. Міллс залишила випадковому попутнику записку: «Ти — красень, напиши мені» і вказала адресу своєї електронної пошти

Напередодні Різдва 2020 пара заручилася. Друзі стверджують, що Міллс та Дікман дуже щасливі разом, і що Хізер нарешті знайшла чоловіка своєї мрії.

Майк раніше ніколи не був одружений. І дітей він не має.

Першим чоловіком Хізер був бізнесмен Альфі Кармел, за якого вона вийшла заміж у віці 21 року. Вони розлучилися через два роки.

За сера Пола Міллс вийшла заміж у 2002 році. 28 жовтня 2003 року вона народила чоловікові дочку Беатріс. У 2006 році подружжя розлучилося. На той час у ЗМІ випливла інформація про те, що Міллс у молодості позувала для порнографічних знімків і підробляла повією, серед клієнтів якої були арабські шейхи. Розлучення було остаточно оформлено через два роки. Міллс отримала 33 мільйони доларів.

До Хізер знаменитий «бітл» був одружений з Ліндою Істман, яка померла від раку грудей у 1998 році. 2011 року співак одружився втретє — з заможною американкою Ненсі Шевелл, з якою щасливо живе досі.

У юності Міллс працювала моделлю. 1993 року з нею стався нещасний випадок — дівчину збив поліційний мотоцикл. В результаті вона втратила ліву ногу: кінцівку було ампутовано на 15 сантиметрів нижче коліна. Це не заважало вести їй активний спосіб життя. Вона продовжувала працювати у модельному бізнесі, займалася благодійністю, започаткувавши свій власний фонд допомоги інвалідам. 2007 року вона брала участь у «Танцях із зірками», а у 2009-му — у «Танцях на льоду».

Раніше «ФАКТИ» писали — Пол Маккартні вирощує на фермі коноплі — але ховає врожай від місцевих дітей, щоб не крали.

Фото Instagram

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