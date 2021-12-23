Ножем по обличчю: Дантес потролив Віку з «НеАнгелів» із розрізанням торта

Популярний співак і телеведучий Володимир Дантес, який знепритомнів після бурхливої вечірки, потролив Віку з «НеАнгелів». Він опублікував в Інстаграм відео-пародію на співачку. У ролику йому приносять торт від шанувальників із зображенням співачки.

«Боже, це так несподівано. Ну що ж, я відріжу… Ну… Хто знав, хто знав? Хто це передав? Дивно, але смачно», — примовляв Володимир, розрізаючи обличчя Вікторії ножем.

Відео він супроводив текстом, що копіює реакцію Слави Камінської.

«Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, з якою вона пропрацювала так багато років і це її „дякую“ команді, яка так багато для неї зробила. PS А я вас не підведу! З любов'ю ваш Дантес. І так. Звільни піарницю. Хайпа навела, але чи в плюс він?», — написав Дантес.

Слава оцінила гумор колеги та однією з перших відреагувала у коментарях.

«Вова. Ти граєш краще! Станіславському стало трохи легше. Номерок кондитера скинь пліз», — написала Камінська.

Також відреагували Монатік, Даша Астаф'єва, Олексій Дурнєв, Слава Дьомін.

Нагадаємо, після заяви про розпад гурту «НеАнгели» Вікторія Сміюха розрізала торт із зображенням Слави Камінської та заявила, що та знущалася з неї всі 15 років існування колективу.

Слава у відповідь назвала Віку тупою і розповіла історію конфліктів.

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