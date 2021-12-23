27.16 / 27.35 30.59 / 30.97
Київ: -12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Ножем по обличчю: Дантес потролив Віку з «НеАнгелів» із розрізанням торта

11:39 23 грудня 2021
Володимир Дантес

Популярний співак і телеведучий Володимир Дантес, який знепритомнів після бурхливої вечірки, потролив Віку з «НеАнгелів». Він опублікував в Інстаграм відео-пародію на співачку. У ролику йому приносять торт від шанувальників із зображенням співачки.

«Боже, це так несподівано. Ну що ж, я відріжу… Ну… Хто знав, хто знав? Хто це передав? Дивно, але смачно», — примовляв Володимир, розрізаючи обличчя Вікторії ножем.

Відео він супроводив текстом, що копіює реакцію Слави Камінської.

«Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, з якою вона пропрацювала так багато років і це її „дякую“ команді, яка так багато для неї зробила. PS А я вас не підведу! З любов'ю ваш Дантес. І так. Звільни піарницю. Хайпа навела, але чи в плюс він?», — написав Дантес.

Слава оцінила гумор колеги та однією з перших відреагувала у коментарях.

«Вова. Ти граєш краще! Станіславському стало трохи легше. Номерок кондитера скинь пліз», — написала Камінська.

Також відреагували Монатік, Даша Астаф'єва, Олексій Дурнєв, Слава Дьомін.

Нагадаємо, після заяви про розпад гурту «НеАнгели» Вікторія Сміюха розрізала торт із зображенням Слави Камінської та заявила, що та знущалася з неї всі 15 років існування колективу.

Слава у відповідь назвала Віку тупою і розповіла історію конфліктів.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

РРО

Касові апарати для ФОПів обов'язкові з 1 січня, але податкова не зможе це перевірити: чому так

Огневич

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

гроші

«Мінімалка» у 7800 гривень: одній із груп пенсіонерів піднімуть виплати з 1 січня

пенсіонерка

Жінки 1962 року отримають додаткові виплати до пенсії, але є умова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.