Помер зірка «Майстра та Маргарити» та «Вулиць розбитих ліхтарів»

У Санкт-Петербурзі 22 грудня помер відомий актор Вадим Лобанов, передає телеканал «Санкт-Петербург».

Повідомляється, що причиною смерті стала хронічна хвороба, від якої він страждав останніми роками життя. З чуток, у Лобанова виявили рак, який він намагався вилікувати. Стан його різко погіршувався і в грудні стало дуже погано.

Акторові йшов 82-й рік. До смерті він завідував кафедрою театрального мистецтва університету Санкт-Петербурга.

Вадим Лобанов народився у Воронежі 16 листопада 1940 року. Його кар'єра розпочалася з 20 років у Російському драматичному театрі Естонії. Вже наступного року він переїхав до Москви і зміг вступити до Вищого театрального училища імені Щепкіна.

Про Лобанова заговорили після фільму «Переступити межу».

Він також став відомий за ролями у кінокартинах «Сімнадцять миттєвостей весни» та «Сталінград». Також він знявся у серіалах «Вулиця розбитих ліхтарів», «Мажор», «Шторм» та «Останній міністр».

Працював у Ленінградському академічному Великому драматичному театрі імені М. Горького під керівництвом Георгія Товстоногова.

Голосом Вадима Лобанова озвучено багато документальних, науково-популярних та художніх фільмів. Понад 300 картин були записані на Леннаукфільмі.

За свою кар'єру артист зіграв близько 140 ролей у театрі та знявся у 70 фільмах.

Нагадаємо, 19 грудня в Москві помер радянський та російський режисер, постановник культових фільмів «У зоні особливої уваги», «Диверсант», «Ми з майбутнього», «Грозові ворота» Андрій Малюков.

А на початку грудня пішов із життя продюсер Марк Рудінштейн.

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