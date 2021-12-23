«Головне, що у трусиках»: Віра Брежнєва в «голому комбінезоні» захопила шанувальників

Відома співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно в новому кліпі «відлетіла у космос», взяла участь у зйомці святкового відео для модного журналу Vogue у відвертому вбранні і приємно порадувала багатьох своїх шанувальників.

«Шик. Блиск. Vogue. Ідеальне новорічне відео від @voguerussia. Я в захваті! Дивитись усім!» — підписала вона відео у Instagram. Під пісню гурту ВІА-Гра «Кращі друзі дівчат — це діаманти» Брежнєва міняла вбрання, одне з яких — комбінезон тілесного кольору, що щільно облягає її струнку фігуру.

Брежнєва вигинається, танцюючи в оточенні чоловіків у костюмах. Сама вона одягнена у «голий» комбінезон, який імітує повну відсутність одягу. На ньому стразами вишита «білизна», яка ледь прикриває інтимне місце. Образ доповнили туфлі-човники зі стразами, а також обідок, кульчики та кольє.

Серед фоловерів знайшлися хейтери, які спробували досадити співачці.

«Дякую, що в трусиках», «Пиріжком до народу», — написали вони.

Але більшість шанувальників були у захваті від того, як виглядає 39-річна співачка, мама дорослих дочок.

«Ну що за дива!», «Яка ви розкішна», «Ну просто карколомна», «Так ви сіли еротично», «Збуджуєте своїм виглядом», «Вірочка, яка ви тут гаряча», «Наряд викликає ефект вау», «Віра, невже ви гола під ним? Як вам пасує цей образ», «Що ти робиш з нами Віра!», «Гарно, трохи з гумором на початку, мене це розсмішило», — прокоментували вони ролик.

Нагадаємо, що у Віри Брежнєвої дві дорослі спадкоємиці, які тішать маму своїми успіхами. Її молодшій доньці Сарі нещодавно виповнилося 12 років. Мама привітала дівчинку зворушливим роликом. Шанувальники зазначили, що дівчинка росте красунею і дуже схожа на Віру. Старшій дочці Соні вже 20 років, вона живе та навчається у США.

Фото Віри Брежнєвої із соціальних мереж

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