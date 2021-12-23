27.14 / 27.33 30.58 / 30.96
Київ: -12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Черговий скандал: Тіна Кароль заявила, що Іванна Онуфрійчук купила місце ведучої у «Танцях з зірками»

16:46 23 грудня 2021
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль здивувала відвертими зізнаннями та пояснила, чому пішла з проекту «Голос країни», а також — із шоу «Танці з зірками». Артистка відмовилася від ролі ведучої за тиждень до старту прямих ефірів. Раніше ходили чутки про конфлікт Тіни Кароль із продюсером проектів. В інтерв'ю «КП в Україні» співачка розкрила свою правду та шокувала зізнанням.

За словами артистки, за тиждень до прямих ефірів «Танців» її поставили перед фактом, що з'явиться третя ведуча — Іванна Онуфрійчук. Робота в тріо Тіну не влаштувала.

«Не коментувала раніше свою відсутність на цьому проекті, відповім уперше. Цього року ми домовлялися з „Танцями“ вести шоу, вдарили по руках, а за тиждень до виходу в ефір мені кажуть, що на паркеті з'явиться ще одна ведуча на комерційній основі. Оцінивши нашу панель ведучих, я відразу сказала, що не бачу в цьому успіху, і відмовилася. І я мала рацію, не злетів цей дует. І тріо в такому форматі теж би не злетіло», — сказала Тіна Кароль.

Також Тіна Кароль розповіла, як стала співпродюсером молодого виконавця Wellboy.

Раніше співачка образилася на премію YUNA за те, що її включили лише до однієї номінації.

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук розповідала, що спочатку їй пропонували стати учасницею «Танців із зірками», але її чоловік виступив проти. Тоді виникла ідея стати ведучою.

Фото instagram.com/tina_karol

173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

РРО

Касові апарати для ФОПів обов'язкові з 1 січня, але податкова не зможе це перевірити: чому так

Огневич

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

гроші

«Мінімалка» у 7800 гривень: одній із груп пенсіонерів піднімуть виплати з 1 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.