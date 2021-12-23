Черговий скандал: Тіна Кароль заявила, що Іванна Онуфрійчук купила місце ведучої у «Танцях з зірками»

Співачка Тіна Кароль здивувала відвертими зізнаннями та пояснила, чому пішла з проекту «Голос країни», а також — із шоу «Танці з зірками». Артистка відмовилася від ролі ведучої за тиждень до старту прямих ефірів. Раніше ходили чутки про конфлікт Тіни Кароль із продюсером проектів. В інтерв'ю «КП в Україні» співачка розкрила свою правду та шокувала зізнанням.

За словами артистки, за тиждень до прямих ефірів «Танців» її поставили перед фактом, що з'явиться третя ведуча — Іванна Онуфрійчук. Робота в тріо Тіну не влаштувала.

«Не коментувала раніше свою відсутність на цьому проекті, відповім уперше. Цього року ми домовлялися з „Танцями“ вести шоу, вдарили по руках, а за тиждень до виходу в ефір мені кажуть, що на паркеті з'явиться ще одна ведуча на комерційній основі. Оцінивши нашу панель ведучих, я відразу сказала, що не бачу в цьому успіху, і відмовилася. І я мала рацію, не злетів цей дует. І тріо в такому форматі теж би не злетіло», — сказала Тіна Кароль.

Також Тіна Кароль розповіла, як стала співпродюсером молодого виконавця Wellboy.

Раніше співачка образилася на премію YUNA за те, що її включили лише до однієї номінації.

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук розповідала, що спочатку їй пропонували стати учасницею «Танців із зірками», але її чоловік виступив проти. Тоді виникла ідея стати ведучою.

Фото instagram.com/tina_karol

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