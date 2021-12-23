Три роки кохання: Міка Ньютон, яка перемогла рак, зворушливо привітала чоловіка-красеня зі «шкіряним» весіллям

Українська співачка Міка Ньютон (справжнє ім'я Оксана), яка проживає в США, розповіла у своєму Instagram про свято, яке відзначає разом зі своїм чоловіком, власником американського модельного агентства Крісом Сааведрою.

Виявляється, сьогодні, 23 грудня, у молодої родині — третя річниця весілля, яку в народі називають «шкіряною». Вважається, що стосунки між подружжям міцніші за «паперові», тому їх не порвати так легко, адже чоловік і дружина навчилися бути гнучкими.

«Щасливої річниці, моє кохання! Мені так пощастило бути твоєю дружиною. Три роки пролетіли так швидко. Ми так багато пережили за останні два роки, але те, що я люблю в нас, це те, що незважаючи ні на що, ми завжди добре посміємось разом!» — підписала кадри з чоловіком Міка.

Ймовірно, співачка, як ніхто інший, має право на такі слова, адже за три роки сім'я пережила чималі потрясіння: через рік після весілля Мікі поставили страшний діагноз — рак яєчника. 4 листопада 2019 року зірці зробили першу операцію. І зараз співачка перебуває у ремісії.

Тому друзі та знайомі пари висловили їм найтепліші побажання у соцмережі. Не залишився осторонь і сам чоловік Міки.

«Ми такі щасливі», — написав Кріс Сааведра.

Нагадаємо, у Мікі Ньютон, що вилікувалася від онкології, виникли нові проблеми зі здоров'ям. Артистка навіть припустила, що підхопила коронавірус, оскільки симптоми були дуже схожими, але все обійшлося.

Фото Instagram/mikanewton

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