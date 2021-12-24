Дженніфер Лопес похвалилася новою курткою, але фанатів зацікавила чашка в її руці

Актриса та співачка Дженніфер Лопес опублікувала у себе в Instagram фотографії у новій білій куртці-пуховику канадського бренду Aritzia. Проте фанатів зацікавила не так обновка зірки, як кухоль з кавою в її руках. Його визнали натяком на бойфренда 52-річної Джей Ло — 49-річного актора Бена Аффлека.

На чашці зображено велику латинську букву B — ініціал імені Ben. У Дженніфер більше немає членів сім'ї, чиє ім'я починалося б з Б. Її дітей-двійнят звуть Макс та Еммі, мати — Гваделупе, а сестер — Леслі та Лінда.

Раніше американські ЗМІ писали, що Лопес вкрай засмучена і зла на Аффлека — через інтерв'ю, в якому він звинуватив колишню дружину Дженніфер Гарнер у своєму алкоголізмі. Актор заявив, що почав пити через те, що почував себе у шлюбі, як у пастці. І досі був би алкоголіком, якби не розлучився.

Однак Лопес офіційно спростувала ці чутки, заявивши, що «не могла б відчувати ще більшої поваги до Бена», як до батька та як до людини. Отже, можливо, фото з чашкою вона хотіла зайвий раз висловити підтримку коханому.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Мене виставили жахливим чоловіком»: Бен Аффлек шокований реакцією на слова про колишню дружину.

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