27.10 / 27.30 30.56 / 30.93
Київ: -6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Почалися ускладнення: хвору на рак актрису Світлану Крючкову паралізувало

12:28 24 грудня 2021
Крючкова

У відомої акторки Світлани Крючкової, яка вже кілька років бореться з онкологією, розпочалися ускладнення після коронавірусу.

У 71-річної артистки паралізувало один бік обличчя, пише «КП».

Відновлення після коронавірусу забрало у Крючкової багато сил. Актриса зіткнулася з депресією та безсонням. У неї довгий час була слабкість й не було бажання боротися.

На три місяці у неї паралізувало один бік обличчя. Крючкова не могла говорити букву «п».
Завдяки близьким та лікарям, а також своєму улюбленцю — коту — актрисі вдалося трохи відновитись.

Діагноз — рак четвертого ступеня — Світлані Крючкової поставили у 2015 році. У неї був сильний біль, але лікарі не знаходили причин. Зрозуміти, що відбувається, допоміг той самий кіт, який став лягати на хворе місце.

Крючкова знову звернулася до медиків, знаючи, що хоче перевірити. І лише тоді фахівцям вдалося виявити у неї пухлину четвертої стадії розміром 15 сантиметрів. Тільки після біопсії без наркозу лікарі змогли точно визначити захворювання.

Коли артистка дізналася про страшний діагноз, вона насамперед переписала заповіт, а потім обрала сукню для поховання й написала листа, в якому докладно розповіла, як повинні поводитися близькі у разі її смерті.

Відомо, що з онкологічним захворюванням бореться 57-річний кутюр'є Валентин Юдашкін. Останнім часом він дуже схуд та здав. Проте майстер продовжує займатися улюбленою справою та проводить покази своїх робіт. На одному з таких показів у скандал потрапив артист Дмитро Дюжев, який нібито нетактовно висловився про хворого Юдашкіна.

192

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Огневич

Не Тарапата і не Шевченко: після втрати коханого Злата Огнєвіч знайшла людину, яка допомагає їй лікувати сердечні проблеми

салат

Новорічний салат «Під кайфом» від Наталі Калніної: неймовірно смачний, поживний та простий у приготуванні

Пенсія в Україні

З 1 січня пенсії перерахують двом категоріям пенсіонерів: хто може розраховувати на виплати 9 500 грн щомісяця

торт

Просто бомба: найсмачніший торт «Пломбір» на Різдво та Новий рік — легко замінить знаменитий «Наполеон» та «Карпатку»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.