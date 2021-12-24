Почалися ускладнення: хвору на рак актрису Світлану Крючкову паралізувало

У відомої акторки Світлани Крючкової, яка вже кілька років бореться з онкологією, розпочалися ускладнення після коронавірусу.

У 71-річної артистки паралізувало один бік обличчя, пише «КП».



Відновлення після коронавірусу забрало у Крючкової багато сил. Актриса зіткнулася з депресією та безсонням. У неї довгий час була слабкість й не було бажання боротися.

На три місяці у неї паралізувало один бік обличчя. Крючкова не могла говорити букву «п».

Завдяки близьким та лікарям, а також своєму улюбленцю — коту — актрисі вдалося трохи відновитись.



Діагноз — рак четвертого ступеня — Світлані Крючкової поставили у 2015 році. У неї був сильний біль, але лікарі не знаходили причин. Зрозуміти, що відбувається, допоміг той самий кіт, який став лягати на хворе місце.

Крючкова знову звернулася до медиків, знаючи, що хоче перевірити. І лише тоді фахівцям вдалося виявити у неї пухлину четвертої стадії розміром 15 сантиметрів. Тільки після біопсії без наркозу лікарі змогли точно визначити захворювання.

Коли артистка дізналася про страшний діагноз, вона насамперед переписала заповіт, а потім обрала сукню для поховання й написала листа, в якому докладно розповіла, як повинні поводитися близькі у разі її смерті.

Відомо, що з онкологічним захворюванням бореться 57-річний кутюр'є Валентин Юдашкін. Останнім часом він дуже схуд та здав. Проте майстер продовжує займатися улюбленою справою та проводить покази своїх робіт. На одному з таких показів у скандал потрапив артист Дмитро Дюжев, який нібито нетактовно висловився про хворого Юдашкіна.

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