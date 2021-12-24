Ледве не отримала удару копитом у голову: співачка Алсу впала з коня під час зйомок нового кліпу

Популярна російська співачка Алсу, яку колись називали «золотим шепотом Росії», нещодавно впала з коня. Врятувала артистку лише гарна фізична підготовка, пише сайт «Дні.ру».



Кліп знімали на нову пісню «Я люблю тебе». Ці зйомки ледь не коштували Алсу здоров'я.

Артистка у довгій шифоновій сукні сиділа на розкішному чорному коні, який пустився в галоп, а потім скинув вершницю на землю. Алсу вдарилася спиною об землю і ледь не зазнала удару копитами по голові.

Це вже повторне падіння Алсу з коня. Уперше вона впала на зйомках історичного фільму. Після цього довго боялася сідати у сідло.

Нагадаємо, Алсу одружена з бізнесменом Яном Абрамовим, з яким виховує трьох дітей.

Як повідомляли «ФАКТИ», режисерка Оксана Байрак, яка брала участь у другому етері детектив-шоу «Маска», виступивши в образі Крапанки, травмувала ногу на зйомках свого фільму.

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