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Алла Пугачова та Максим Галкін відзначають олов'яне весілля

13:49 24 грудня 2021
Пугачова та Галкін

Алла Пугачова та Максим Галкін, які виховують двох близнюків — Лізу та Гаррі, 24 грудня відзначають 10-ту річницю весілля: пара одружилася у 2011 році.

На одному з фан-аккаунтів з'явилося привітання подружжю з трояндовою (або олов'яною) річницею. А також фотографії з їхнього весілля — тоді Алла Борисівна була не така струнка, як зараз.

 

На каналі "Одна хвилина" підготували сюжет, присвячений Пугачовій та Галкіну - парі, у спільне майбутнє якої багато хто не вірив. Але це не заважає їм лишатися разом та виховувати дітей.

Шанувальники продовжують вітати Аллу Борисівну та Максима з 10-юрічницею, викладаючи у мережу архівні фотографії.

 

 

До речі, старша донька Пугачової Крістіна Орбакайте поки що не відреагувала на цю важливу для її матері дату у соцмережах. Так, у Instagram у неї 24 грудня опубліковано привітання усім із прийдешнім Різдвом — на фото співачка знялася зі своєю донькою Клавдією. Можливо, вона зробить це пізніше.

Раніше Максим Галкін показував, як діти вітали Аллу Пугачову та Крістіну Орбакайте з Днем матері.

Фото зі сторінки Максима Галкіна у соціальних мережах

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