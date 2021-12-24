«Прийшов і чесно сказав»: Кот розповів про стосунки із Мішиною

Хореограф Євген Кот та колишня «Холостячка» Ксенія Мішина зараз разом оцінюють учасників шоу «Україна має талант», а до цього блискуче виступили дуетом на «Танцях зі зірками», став переможцями проекту. В інтерв'ю Маші Єфросініній хореограф прояснив, чи був у них роман із Мішиною, про який шепотілася публіка. Пристрасть, яку дует демонстрував на паркеті, змушувала думати, що пару пов'язує не просто любов до танців.

Фокстрот був дуже пристрасним

За словами хореографа, побачивши свою майбутню партнерку із танців, він «прийшов і чесно сказав» дружині Наталі про красуню Ксенію. Та й чутки про роман виявилися не зовсім безпідставними. «Ми цілувалися з Мішиною», — визнав Євген.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Євген Кот визнав, що у танцях завжди намагається максимально зблизитись із партнеркою. «Все, що відбувається на паркеті, по-справжньому… Коли виходжу на паркет, просто обожнюю її «, — розповів він. Таку тактику хореограф застосовував не тільки щодо Ксенії. «Так було з Надею Дорофєєвою, Мішель Андраде і тепер із Ксенією Мішиною», — пояснив він.

За словами Євгена, дружина до партнерок не ревнує. «Вона знає, що для мене завжди залишається найкращою «, — підсумував хореограф.

Фото Танці зі зірками/YouTube

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