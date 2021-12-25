Скандал з «Емілі в Парижі»: реакція соцмереж на образ українки та інші нюанси популярного серіалу

У соцмережах не вщухає скандал із приводу останнього епізоду серіалу «Емілі в Парижі» та появи там хамуватої українки-злодійки. Українські глядачі розділилися у своєму ставленні до серіалу. Одна велика група вважає, що Netflix не мав жодного права принижувати українок, і вимагають втручання мало не дипломатів. До обурених долучився міністр культури Олександр Ткаченко, направивши скаргу до Netflix. Інша група переконана, що підігрівати скандал — найкращий спосіб продемонструвати український комплекс неповноцінності. У суперечки навколо серіалу втягнулися письменники, представники кіно- та ТВ-індустрії, найпопулярніші блогери.

Героїня з дивним як для України ім'ям Петра з'являється в четвертому епізоді серіалу і відразу розкривається у всій красі: в одязі віддає перевагу гротескному стилю, краде в магазинах речі, відмовляється дотримуватися закону і обурюється при цьому «Мене ж депортують».

«Колосальне мерде», — описала свої враження від серії Юлія Крапівіна, зазначивши водночас, що зовні Петра нагадує реально існуючу і навіть добре відому українку.

Є думка, що Netflix приєднався до популярного тренду і тепер не завжди доречно всовує персонажів-українців на ролі кінолиходіїв.

Цікаво, що на роль Петри справді взяли актрису родом із України. Але Дар'я Кривоніс однією своєю біографією розбиває стереотипи щодо вульгарних українців. Актриса знає п'ять мов, навчалася у престижному ліцеї та в Українській академії балету.

Знайшлися ті, хто сприйняв серіал як провал української культурної дипломатії.

Є ті, хто вважає, що під час створення серіалу не обійшлося без російського капіталу та орієнтування на російського глядача.

А ось представники сфери культури закликають не ставитись до серіалу надто серйозно. Письменник Андрій Кокотюха нагадує, що Україна може фінансово взяти участь у міжнародних кінопроектах, і тоді зможе диктувати, якій національності буде негативний герой.

Блогер Сергій Фурса іронізує, що пристрасті серіалу вийшли на рівень Мінкультури: «Справді, як хтось сміє зображати українців негативними недалекими персонажами».

Продюсер Наталія Якимович також вважає, що українці даремно прийняли на свій рахунок сцену в серіалі: «Мені здається, що цей сором, який відчувають вітчизняні глядачі — це щось від неповноцінності… Типу, мерзенні сценаристи не оцінили красу української душі. З Києва можуть бути тільки розумні та інтелігентні дівчата. Але серед нас, як і серед інших націй, усілякі люди є. А є навіть гірші за Петру. А є і краще».

Блогер Ярема Дух пропонує сприймати серіал як легку смішну історію, а не як привід вимагати перезняти серію: «Чи бачив хтось, щоб французи після цього серіалу бігали з постами: «Ми не спимо з усіма поспіль!». Чи бачили британців, які після нового Джеймса Бонда вибачаються, що не всі вони професійні вбивці? «Емілі у Парижі» це простенький серіал, як бульварний роман, який береш у відпустку — пропоную його так і сприймати «.

"Емілі в Парижі", 4 серія

Нагадаємо, серіал «Емілі в Парижі» розповідає про пригоди молодої американки у столиці Франції. На сьогодні знято два сезони — перший у 2019 році та другий у 2021-му. Серіал претендував на премію «Еммі» (кращий комедійний серіал).

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter