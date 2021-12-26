Алла маленька та Алла велика: стало відомо, чому Пугачова жодного разу не бачила однорічну онучку-тезку

Відома російська співачка Алла Пугачова, яка днями разом з чоловіком відзначила олов'яне весілля, за півтора роки так і не побачилася зі своєю півторарічною онукою, яку назвали на честь Примадонни. Про це пише BLITZ+.

За словами племінника Пугачової, артистка не відвідує його сім'ю через надто сильну зайнятість.

«Вона поки не приїжджала до нас, але для мене було б великою радістю познайомити її дочкою», — заявив він.

Нагадаємо, що у 2011 році у житті народної артистки Росії сталося страшне горе — з життя пішов її рідний молодший брат Євген, якому було лише 60 років. Він помер від ускладнень після операції на серці.

Після трагедії 72-річна співачка взяла на себе турботу про сім'ю померлого родича. Насамперед йшлося про сина Євгена — Владислава, який страждав на наркозалежність. Алла Борисівна сплатила своєму племіннику лікування, купила йому квартиру в Москві, а також стала офіційним опікуном його 10-річного сина.

За допомогою знаменитої тітки Влад зумів повернутись до нормального життя. Він одружився вдруге. Обранкою виявилася бухгалтер із Казані на ім'я Гузель. А восени 2020 року у подружжя народилася дівчинка, яку назвали Аллою — на честь зірки. Проте, як виявилося, досі Пугачова так і не побачилася з півторарічною онукою.

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