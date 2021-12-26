Скупалася у вечірній сукні: онука Софії Ротару зачарувала вишуканим вбранням з оголеною спиною

Соня Євдокименко, онука народної артистки Софії Ротару, продовжує насолоджуватися відпочинком у Мексиці разом зі своїм нареченим Денисом Жадановим та радувати передплатників новими постами в Instagram.

Напередодні католицького Різдва дівчина опублікувала допис, який змусив серця її фанатів битися у прискореному ритмі.

Річ у тому, що Соня увійшла у водну гладь океану у вечірній сукні, яка оголила її спину та підкреслила струнку фігуру.

При цьому деякі передплатники завмерли в очікуванні: що ж піде за таким кроком — дівчина роздягнеться й пірне в океанські води, чи купатиметься одягненою?

На жаль, розвитку у сторис сюжет не отримав, а сама Сонечка використала знімок з «купанням в океані» для того, щоб поділитися з передплатниками добіркою книг, які змусять замислитися кожного читача.

Так, дівчина порадила прочитати книгу «Сміливість творити» Ролло Мей, «Біохакинг мозку» Дейва Еспрі та «The Sweet Spot» Пола Блума. Крім того, фоловерам рекомендовано прочитати книгу Дена Арієлі «Передбачувана ірраціональність» та «Атлас серця» Брене Браун.

Звичайно, більшість передплатників дівчини вже кинулися до бібліотек, щоб знайти вказані Софією книги, щоб мати можливість підтримати бесіду з красунею при зустрічі. Поки що вони просто похвалили зовнішній вигляд та незвичайне вбрання Євдокименко.

А тим часом у знаменитої бабусі Соні гаряча пора новорічних концертів. Нещодавно Софія Михайлівна взяла участь у записі святкового концерту «Кварталу 95». Народна улюблениця заспівала пісні «Біла зима» та «Вічні небеса». Публіка була у захваті.

Фото https://www.instagram.com/iamsofiaeve/

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