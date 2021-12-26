Не впізнав навіть улюблений кум DZIDZIO: Оля Цибульська розповіла, як змогла заплутати журі конкурсу «Маска»

Суперфінал другого сезону гіпершоу «Маска» зробив безліч несподіваних відкриттів. За крок від перемоги довелося відкрити обличчя епатажній та непередбачуваній учасниці Скандал. У фіналі Скандал вирішила підкорити публіку та детективів піснею «Сильна жінка» Алли Пугачової.

У батлі з Жирафою невідома учасниця заявила, що Скандал найкращий експеримент у її житті. Але перемога дісталася меланхолійній Жирафі.

Коли ж Скандал відкрила обличчя, шоковані були всі — адже під маскою ховалася співачка Оля Цибульська, ім'я якої експерти жодного разу не згадали, говорячи про образ.

Кум Цибульської DZIDZIO взагалі втратив дар мови. Через кілька хвилин він заявив, що в нього ноги підкосилися і поцікавився, чому Скандал говорила російською?

Оля Полякова не забула підсмикнути DZIDZIO: «Боже, що це за кума, що кум її не впізнав? А ти що за кум такий? Як таке можливо взагалі?»

Цибульська, своєю чергою, повідомила куму, що забрала костюм Жирафи, натякнувши на те, що DZIDZIO зізнавався Жирафі у романтичних почуттях й навіть запропонував вирушити з ним до Португалії на Новий рік.

Цибульська невеликого зросту. Їй довелося виступати на дуже високих підборах. Співачка зізнається, що було важко рухатися, вона постійно втрачала орієнтири. Але, попри труднощі, їй сподобалася участь у шоу.

Нагадаємо, співачка Віра Брежнєва, яка з'явилася у «Масці» у костюмі Винної Кралі, розповіла, що їй довелося попрацювати над пластикою, щоб не видавати себе рухами. А голос їй змінили за допомогою техніки.

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